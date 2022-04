Tadeu Schmidt celebra marca de 3,5 milhões de seguidores em rede social: ''Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo!''

Tadeu Schmidt mostrou toda sua alegria ao bater a marca de 3,5 milhões de seguidores em uma rede social

Nesta sexta-feira, 15, Tadeu Schmidt(47) chegou a marca de 3,5 milhões de seguidores em uma rede social.

Para celebrar esse momento especial, o apresentador do BBB 22, publicou um vídeo onde ele aparece extremamente feliz, agradecendo aos seus admiradores da web.

"Gente acabei de perceber que somos 3,5 milhões! Que legal! Que barato! Fiquei muito feliz mesmo!", iniciou o pai da Valentina e da Laura.

Em seguida, ele fez uma brincadeira, caso chegasse a uma nova marca: "Se chegarmos a 4 milhões até o fim do BBB, eu vou postar uma foto de sunga! Mentira! Claro que não vou postar! Brincadeira!"

"Mas estou muito feliz! Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo!", finalizou ele, toso sorridente.

Na legenda, o jornalista ainda completou: "3,5 milhões! Rumo aos 4! Obrigado!"

Os fãs do artista não perderam tempo e logo passaram a comentar no post: "Você é o melhor!", disse um. "Você merece!", falou outro. "O campeão do BBB é você, Tadeu!", escreveu ainda um terceiro.

Confira o vídeo de agradecimento de Tadeu Schmidt após conseguir a marca de 3,5 milhões de seguidores: