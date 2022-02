BBB 22: Repercussão do paredão, sister mudando o visual e brother abrindo o coração; confira o que rolou

Após noite de formação de paredão, a casa mais vigiada do Brasil tem dia muito movimentado, à espera do Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 20h30

Hoje, 21, tem Jogo da Discórdia no BBB 22! Logo cedo, a casa começou com muito fogo no parquinho, repercutindo a formação do paredão do dia anterior, 20. Depois, ainda teve sister mudando o visual, brother abrindo o coração e revelações de alvo para a dinâmica da noite.

Está curioso? Então, continue com a gente para saber tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Assim que acordaram, o papo sobre o jogo começou! Eliezer (31) procurou Jessilane Alves (26) para justificar seu voto na sister, que não concordou com as argumentos dados pelo designer.

Na área externa da casa, Lucas Bissoli (31) a questionou por não estar feliz, já que tinha se salvado do paredão na noite anterior. A professora, então, respondeu: "Tô feliz demais, mas tô de saco cheio desse povo falso".

Lucas: "Voltou do Bate e Volta, mulher! Cadê o sorriso na cara?"

Jessilane: "Estou feliz demais, mas estou de saco cheio desse povo falso" 😠



EITA! → https://t.co/CKcmAA65aS#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/Fr5zzYDMkq — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2022

Na área externa da casa, o clima quente fez Brunna Gonçalves (30) tirar o lace que costuma usar no reality, mostrando, pela primeira vez, seu cabelo natural.

Com ajuda de Linn da Quebrada (31), a dançarina soltou suas tranças e, em seguida, curtiu a piscina com a cantora, Jessilane Alves e Eliezer.

Na área externa do BBB 22, Douglas Silva (33) conversa com Gustavo Marsengo (31) sobre o jogo. Durante o papo, o ator confessou que ficou decepcionado ao ver uma pessoa que gostava tanto falando mal dele."Quando você menos espera, a pessoa que você mais ama está falando mal de você. Jogo maluco", desabafou ele, que mexeu no cigarro e contou que aprendeu o truque com o colega. "Fico feliz que te ensinei algo", respondeu Gustavo.

O ator afirmou que aprendeu outras coisas com o brother. "Não só isso. Me ensinou, e me alertou também umas coisas de jogo. Papo reto. E a separar também o game do pessoal", comentou. "Tem que ser senão sua cabeça frita", explicou o empresário.

Douglas Silva: "Quando você menos espera, a pessoa que você mais ama está falando mal de você. Jogo maluco"



➡️ https://t.co/dl63GFLdJN#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/iZrnyNvdmN — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2022

Os alvos de Jessi

Jessilane Alves antecipou, para Linn da Quebrada, em quem irá mirar no jogo da discórdia de hoje. "As minhas prioridades, hoje, são Eli e Larissa. Mas depende do que aparecer lá", disse a baiana."Quem é influenciador?", indagou a cantora. A bióloga respondeu prontamente: "Jade. Vou colocar ela. Se for essa a dinâmica, né".

Além disso, também explicou porque ainda recusa aliança com os homens do quarto grunge."Eu quero estar com gente em quem eu confio, com quem eu me sinto bem, me sinto abraçada. Não só para se proteger", declarou a sister.

Brunna avalia decisão de Lucas Bissoli

Brunna Gonçalves (30) conversou com Eslovênia Marques (25) e Laís Caldas (30) sobre a escolha do Líder Lucas Bissoli (31) de indicá-la ao paredão.

A ficante do estudante de medicina opinou sobre a decisão do affair. "Ele tem consciência de que tudo pode acontecer. Acho que medo, não. Ele sabe que se ela voltar vai ter uma ameaça", afirmou ela.

A dançarina argumentou: "Ele se sente ameaçado porque eu já votei nele três vezes. Mas tinha falado que não votaria mais nele porque gera comodismo votar várias vezes na mesma pessoa. E foi o que eu fiz, na última semana não votei nele", explicou ela.