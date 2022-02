BBB 22: Douglas Silva faz desabafo em conversa com Gustavo: ''Jogo maluco''

O ator Douglas Silva conversou com Gustavo e fez um desabafo sobre o jogo

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 17h05

Na área externa do BBB 22, Douglas Silva (33) conversa com Gustavo Marsengo (31) sobre o jogo.

Durante o papo, o ator confessou que ficou decepcionado ao ver uma pessoa que gostava tanto falando mal dele.

"Quando você menos espera, a pessoa que você mais ama está falando mal de você. Jogo maluco", desabafou ele, que mexeu no cigarro e contou que aprendeu o truque com o colega. "Fico feliz que te ensinei algo", respondeu Gustavo.

O ator afirmou que aprendeu outras coisas com o brother. "Não só isso. Me ensinou, e me alertou também umas coisas de jogo. Papo reto. E a separar também o game do pessoal", comentou. "Tem que ser senão sua cabeça frita", explicou o empresário.

Douglas seguiu desabafando. "Depois do Jogo da Discórdia que tive aqui na semana que estava no Paredão, eu estava nesse processo de separar. E eu não entendi. Lá fora eu não consigo, não consigo ser falso", disparou o ator. "Eu adoto o silêncio, sabe?", revelou Gustavo.

Pedro Scooby perde a paciência com Douglas

Após Paulo André (23) ir parar no paredão, Pedro Scooby (33) acabou perdendo a paciência com Douglas Silva. Durante a formação do paredão, o ator afirmou que não gostaria de votar nas meninas do quarto Grunge, e os meninos acabaram indicando Eliezer para a berlinda, já que todos deveriam entrar em consenso.

"Essa é a parada. No final, tudo acontece do jeito que o DG coloca! Porque ele que veio com a ideia de não votar nas meninas, ele que deu a ideia de votar na Laís. Ele vem falando, falando... É porque ele é meu brother, porque não sei porque fui acreditar", disparou Scooby ao conversar com Eliezer (32).

Mais tarde, Scooby conversou com Douglas. "Só quem não vai me dar razão é você. Porque é isso, no final de tudo a gente sempre segue você. A parada dos outros não importa", afirmou. "Eu te dou razão, cara. Você está com a razão total. Eu não esperava mesmo. Peço desculpa. Até aqui a gente foi fiel. Tenho certeza que o público está vendo isso", respondeu o ator, mostrando que não queria discutir.