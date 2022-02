BBB 22: Brunna Gonçalves exibe cabelo natural pela 1ª vez e recebe declaração de Ludmilla: ''Linda''

A dançarina Brunna Gonçalves assumiu pela primeira vez seu cabelo natural no 'BBB 22' e recebeu uma declaração da esposa, a cantora Ludmilla

Redação Publicado em 21/02/2022, às 13h04

A dançarina Brunna Gonçalves (30) exibiu suas madeixas naturais nesta segunda-feira, 21, no BBB22.

Deixando as famosas laces de lado, a esposa da cantora Ludmilla (26) decidiu tirar o acessório e assumir os seus cabelos cacheados na área externa da casa.

A modelo entrou no reality show da TV Globo com vários tipos de cabelo e, desde o começo da edição, tem usado modelos diferentes na casa.

Na parte externa da casa, a dançarina procurou a professora Jessilane (26) e a cantora Linn da Quebrada (31) para a ajudarem a se desfazer das tranças. Em seguida, ela curtiu a piscina com os brothers.

Após a mudança repercutir nas redes sociais, a dançarina foi elogiada pela mulher que exaltou a sua beleza: "Linda da p*rra", legendou a voz de Numanice.

Brunna Gonçalves exibe cabelo natural pela 1ª vez no 'BBB22':

Brunna Gonçalves fala sobre aceitação e cabelos naturais em conversa com os brothers:

A dançarina havia contado para os brothers que, por muito tempo, teve vergonha de mostrar seu cabelo natural até mesmo para a sua esposa:"Eu tinha vergonha de mostrar meu cabelo pra Ludmilla. Eu tô com ela há 5 anos e há 3 eu me escondia. Dela, de todo mundo. Só quem via era meu cabeleireiro", explicou ela.

Na conversa, ela também disse que se apresentou com os cachos naturais pela primeira vez no show de Ludmilla, no BBB21, após uma fala racista do cantor Rodolffo (33) sobre o afro do ex-BBB João Luiz (25). "Até o Big Brother passado nunca tinha feito show com meu cabelo, foi a primeira vez. Vi a cara do João e da Camilla e vi que estavam sendo representados.", contou ela.

Vale lembrar que Gustavo (31), Brunna (30) e Paulo André (23) se enfrentam no quinto paredão do programa.