BBB 22: Após indicação do quarto Lollipop, Jessilane dispara: "Estou de saco cheio desse povo falso"

Após ser indicada ao paredão pelo quarto Lollipop, professora não concorda com justificativas e "discursos prontos" dos brothers

Redação Publicado em 21/02/2022, às 16h26

Após dinâmica de ontem, 20, para formação do paredão da semana a professora Jessilane Alves (26), se livrou da berlinda que conta com Gustavo Marsengo (31), Paulo André (23) e Brunna Gonçalves (30), por ter vencido a prova do Bate e Volta junto com Eliezer (31).

Eliezer, foi o primeiro a tentar justificar o voto na bióloga. Na manhã de hoje, 21, ela deixou claro que não concordou com as justificativas dada pelo designer. Na área externa da casa, Lucas Bissoli (31) a questionou por não estar feliz, já que tinha se salvado do paredão na noite anterior.

A professora então, respondeu: "Tô feliz demais, mas tô de saco cheio desse povo falso".



Jessi continuou o desabafo sobre as justificativas que ouviu: "Ele veio dizer que articulou para me ajudar. Como? Dizendo pra Jade que eu puxaria o PA direto para o paredão se tivesse contragolpe. Eu nunca faria isso". Muito nervosa, ela concluiu: "Ainda vem Eslô dizer que a casa está ouvindo. O que estou dizendo que a casa inteira já não sabe? Por mim que escute. Tudo que falei é verdade. Agora vem dizer que era por estratégia? Me poupe!".





