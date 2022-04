BBB 22: Pedro Scooby vence Prova do Anjo; saiba quem está no Castigo do Monstro

O surfista Pedro Scooby levou a melhor ao disputar a fase final com Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 15h41

Na tarde desta sexta-feira, 8, aconteceu mais uma prova do Anjo do BBB 22.

Para começar a disputa, os brothers participaram de um sorteio que definia a ordem de realização da dinâmica. Douglas Silva (33), o líder da semana, é o único brother que não participou da prova.

A disputa, realizada em quartas de finais, semifinais e final, começou com as seguintes batalhas: Eliezer x Jessilane, Natália x Pedro Scooby, Paulo André x Arthur Aguiar e Linn da Quebrada x Gustavo.

Jessi, Scooby, Arthur e Gustavo venceram suas disputas e avançaram para a próxima fase. Na semifinal, Jessi disputou com Scooby, e Arthur com Gustavo. O surfista e o ator avançaram para a fase final.

Na última etapa da disputa, Pedro Scooby levou a melhor e venceu a Prova do Anjo. Após a coroação, o atleta escolheu Natália e Eliezer para o Castigo do Monstro.

Formação de paredão

Vale lembrar que nesta noite será formado mais um paredão no BBB 22. O Anjo imunizará um participante, a casa votará no confessionário para salvar alguém e o menos votado para ser salvo estará no paredão e puxará alguém por contragolpe.