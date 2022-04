BBB 22: Indicação para salvar e contragolpe do menos votado; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 00h45

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Indicação para salvar e contragolpe do menos votado são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sexta-feira

- Prova do Anjo;

- Formação de paredão;

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Líder indica uma pessoa;

- A casa vota no confessionário para salvar alguém;

- O menos votado para ser salvo está no paredão e puxa alguém por contragolpe.