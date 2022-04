Vencendo dinâmica de sorte e memória, Douglas Silva se torna o novo líder do 'BBB 22'

Após prova da noite, Douglas Silva conquistou a liderança e ainda poderá indicar brother direto no Paredão

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 00h37

Passando por uma dinâmica de sorte e memória, Douglas Silva(31) venceu a Prova do Líder da noite desta quinta-feira, 08, e recebeu o maior poder no reality, podendo indicar alguém direto ao paredão.

Dinâmica da Prova do Líder

Após sortearem seus números na urna, que significava a ordem de cada um no jogo, Tadeu Schmidt (47) pediu para os brothers irem até a área onde a prova foi disputada.

No começo, cada um escolheu 4 cards diferente e os posicionaram em suas bancadas. Em uma parede com diversos números, deveriam escolher algum deles a cada rodada, a fim de tirarem alguma embalagem igual aquela escolhida no início da prova, ou seja, dar match.

Na parede, ainda tinham 3 trunfos. Quem encontrasse algum deles, poderia eliminar outro participante da dinâmica. Gustavo Marsengo (31) foi o único a achá-lo e tirou Linn da Quebrada (31), que vencia até então.

Sendo o primeiro a fazer os quatro pontos, Douglas Silva se tornou o novo líder do reality e ainda recebeu R$10 mil.

Após Prova do Líder, Douglas Silva escolhe o VIP

Douglas Silva, como líder, teve o direito de escolher três pessoas para ficar com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Gustavo Marsengo, Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33).

Sabendo que o Arthur estava chateado com DG após ver algumas atitudes do brother no "Quarto Secreto" e descobrindo a quantidade de colares do Vip, Paulo André (23) apontou para Arthur, como se fosse para Douglas Silva entregar o objeto ao marido de Maíra Cardi e se reconciliarem.

Confira o que estão comentando na web

PA apontando o Arthur pro DG escolher ele para o VIP! pic.twitter.com/CvEtt0TuAU — Archive Paulo André (@archivepa) April 8, 2022