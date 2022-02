BBB 22: Paulo André conquista 4 milhões de seguidores nas redes sociais

Equipe de Paulo André celebra os 4 milhões de followers do brother

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 13h46

Paulo André (23) pode não ter ganhado a Prova do Líder do BBB 22 que rolou na noite da última quinta-feira, 17.

Porém, não significa que o brother não tenha motivos para celebrar.

Anteriormente com 78 mil seguidores no Instagram, o atleta olímpico atingiu a marca de 4 milhões de followers.

É claro que seus adms usaram a própria rede social para celebrar a conquista: “1 mês de programa são 4 semanas, e também 4 milhões de seguidores!”, começaram na legenda.

“Dá pra acreditar que em exato 1 mês já estaríamos comemorando os 4 milhões do P.A? Comenta aí quem tá fazendo parte dessa história”, disseram ao final.

Vale lembrar que, dentro do confinamento na casa mais vigiada do país, Paulo está vivendo um affair com Jade Picon (20).

Confira o post que a equipe de Paulo André, do BBB 22, fez para comemorar os 4M seguidores:

