BBB 22: Na festa, Jade Picon e Paulo André trocam beijos e sister fala sobre relação com o atleta

A líder da semana no BBB 22, Jade Picon e Paulo André deram o primeiro beijo na frente dos colegas de confinamento durante festa

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 07h14 - Atualizado às 08h37

Os pombinhos Jade Picon (20) e Paulo André(23) deram o primeiro beijo em público durante a segunda festa da líder da semana no BBB 22!

Já no fim da festa, na madrugada desta quinta-feira, 17, os dois saíram da pista de dança e se deitaram em um pufe. O atleta pediu um beijo da influenciadora digital, e eles se beijaram na frente dos colegas de confinamento pela primeira vez.

Após a troca de carinhos e beijos, Paulo André e Jade Picon falaram sobre a prova do líder que acontece nesta quinta-feira, 17, e quem o brother colocaria no VIP.

"Não, tá tudo certo. Se você corrida, você ganha. Se for memória, eu ganho. Se for resistência...", disse Jade.

"Aí lascou", brincou Paulo, que continuou: "Cara, acho que não vai rolar, sério. Você vai entender".

"Se forem três pulseiras e você não me colocar, eu vou te bater", disparou ela.

Durante a festa, Pedro Scooby (33) questionou a líder da semana sobre seu relacionamento com o atleta. Ela disse que o brother é uma ótima pessoa, mas comentou: "A gente não está viajando, a gente está no jogo. Tem que tomar cuidado".

“Acho que isso só ajuda, para aliviar, ter um carinho quando você não está legal” ‬, comentou o atleta.

Jade disse que o romance "deixa os dias mais leves" e explicou o que a deixa preocupada. “Deixa os dias mais leves, exato, desde o início eu sentia que a gente iria se envolver, mas eu queria que fosse com calma. Mano, pensa? Eu fiquei com ele pela primeira vez, eu moro com ele agora, é muito bizarro isso! Não tem meio termo, até semana que vem, não eu moro com ele! Imagina se um dia eu acordar e cansar? Por isso que tem que ser de boa, cada um no seu espaço”.

O surfista tranquilizou a influencer. "Eu acho que o bom é que ele tem a mesma vibe que você".

“Sim, eu não gosto de grude essas coisas, a gente é mais de boa, só que esse é o perigo a gente mora junto! Eu tô feliz, tô de boa”, disse a líder da semana.

Vale ressaltar que Laís (30) e Gustavo (31) deram o primeiro beijo após a festa, no edredom.