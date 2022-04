BBB 22: Natália revela que só queria ser aceita por colegas do reality

Em reencontro com colegas, Natália revela que só queria ser aceita dentro da casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 09h17

No "Programa 101", exibido na telinha da Globo na noite desta quinta-feira, 28, todos os participantes do BBB 22estiveram juntos mais uma vez.

Em um reencontro repleto de conversas, recordações, desabafos e risadas, os concorrentes abriram o coração ao comentarem algumas situações vividas no confinamento.

- Naiara desabafa sobre rejeição no BBB 22

Natália (22) se reuniu com o grupo das "Comadres" e desabafou sobre as suas maiores dificuldades dentro do reality show que terminou com a vitória de Arthur Aguiar (33).

Ser aceita pelos colegas

"Eu entrei aqui buscando ser aceita e querida por todo mundo. Quando eu vi que isso não aconteceu, me fechei e comecei a prejudicar a mim mesma. A nossa maior luta é com a gente mesmo!", relatou ela.

"Eu era a minha pior adversária no jogo!", finalizou a sister que viveu o BBB 22 com muita intensidade e emoção.