BBB 22: Bárbara chora muito no reencontro com ex-colegas e comove Tadeu Schmidt

Bárbara chora muito no episódio 101 do BBB 22 ao tentar defender os integrantes do quarto Lollipop

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 08h54

Na noite desta quinta-feira, 28, foi exibido na telinha da Globo o reencontro de todos os participantes do BBB 22.

No episódio intitulado de "Programa 101", os competidores novamente estiveram juntos dentro do confinamento do reality show para conversarem e relembrarem momentos marcantes da temporada.

Na sala da casa, Bárbara Heck (29) não conseguiu segurar a emoção na hora de falar sobre as eliminações do quarto no qual fazia parte e derramou lágrimas ao tentar defender o Lollipop.

”Até criou-se uma narrativa que o Lollipop era contra o Arthur. Não existia isso, nunca existiu. Eu defendia os meus amigos quando eram atacados em situações que não eram verdade", justificou a loira.

Abraço do apresentador

"As pessoas achavam que a gente se reunia sempre para votar no Arthur. Não foi isso. Eram coisas assim. E, daí, eu defendia meus amigos e ver os comentários das pessoas que a gente gosta... a Laís sendo pintada de vilã, me machucava muito!", desabafou ela que comoveu o apresentador Tadeu Schmidt (47). "Vem cá me dar uma abraço!", disse ele para a sister.