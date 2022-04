Big Brother / Abriu o coração!

BBB 22: Naiara Azevedo desabafa sobre ter sido rejeitada por colegas

Cantora sertaneja Naiara Azevedo desabafa sobre as suas maiores dificuldades no jogo do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 09h06

Naiara Azevedo desabafa sobre ter sido rejeitada por colegas - (Divulgação/TV Globo)