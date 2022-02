BBB 22: Laís dá sua versão sobre não ter ficado com Rodrigo Mussi: ''Não tem conversa''

Após investidas sem sucesso em Rodrigo Mussi, Laís dá sua versão sobre não ter ficado com o brother

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 08h24

A sister Laís Caldas (30) falou sobre o último eliminado do BBB 22, o brother Rodrigo Mussi (38).

Em conversa no quarto do líder, na madrugada desta sexta-feira, 04, a médica comentou sobre sua relação com ex-participante para Bárbara Heck (29) e Jade Picon (20).

"Estava esse lenga-lenga e eu odeio esse tipo de coisa", falou Laís Caldas ao relembrar os momentos com Rodrigo Mussi na casa.

"Nas festas, ele ficava me olhando, me encarando e ficava passando a perna para eu não ir dormir com o Vini. Falei: 'que palhaçada é essa? Ou quer ou não quer'. Comigo é assim. Falei 'vamos conversar', mas quando chegou, ele não tem conversa. Ele virou e falou: 'Quer me beijar?' e eu: 'Vamos conversar?'", comentou a médica.

Bárbara, que teve alguns desentendimentos com o brother, concordou: "Ele não tem conversa, não tem papo. Rodrigo, por favor, a gente te adora, mas...".

Ainda durante a conversa no quarto do líder, Jade Picon comentou que sister não está mais olhando na cara dela após vencer a prova.

Rodrigo Mussi recebe recado da ex-namorada

Logo ao deixar a casa, Rodrigo Mussi participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e foi surpreendido ao ter uma ligação ao vivo da ex-namorada.

No dia seguinte de sua eliminação, o brother participou do programa de Ana Maria Braga (72), onde falou sobre seu relacionamento com Taís Resende.