Após desviar de cantadas no BBB22, Rodrigo Mussi revela se está solteiro

No Mais Você, Rodrigo Mussi falou sobre fugir de sisters no reality e sobre ex-namorada

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 10h50

O segundo eliminado do BBB22, Rodrigo Mussi (38), revelou durante sua participação no Mais Você desta quarta-feira, 02, se está solteiro.

No final de sua conversa com Ana Maria Braga (72), o ex-brother foi questionado sobre desviar das investidas de algumas sisters na casa.

Rodrigo Mussi então comentou com a apresentadora que está solteiro, mas que antes de entrar estava tendo um affair com Tássia Rezende.

"Então, eu gosto dela, a gente tava ficando, algumas vezes no meio do ano, depois ficou muito mais dois três meses antes do BBB, ficamos intensamente duas semanas antes do BBB", falou sobre se conheceram há oito meses.

"Fui pra jogar, não fui pra me relacionar, mas como surgia e eu sou super espontâneo, eu acabei falando que gostava de alguém e a Laís toda hora, a Laís me cercou uma hora, Natália também, eu to solteiro, mas tenho uma coisa de não querer machucar", explicou sobre ter desviado de Laís(30) e Natália(22).

Rodrigo Mussi é surpreendido por ex-namorada

Na madrugada desta quarta-feira, 02, Rodrigo Mussi foi surpreendido no Bate-Papo BBB ao ter a ex-namorada ao vivo em uma ligação.

Durante sua participação no Mais Você, o brother ainda levou uma cantada de Ana Maria Braga.