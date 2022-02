BBB 22: Líder, Jade Picon fala sobre sister: ''Não está quase olhando na minha cara''

Após vencer a Prova do Líder, Jade Picon percebeu que sister parou de olhar na cara dela

Após vencer a Prova do Líder nesta quinta-feira, 03, no BBB 22, Jade Picon (20) já percebeu que o clima da casa mudou.

Em conversa com LaísCaldas (30) e Bárbara Heck (29) no quarto do líder, a influenciadora comentou que a cantora Naiara Azevedo (32) está diferente com ela.

"Nossa, gente, a Naiara não está quase olhando na minha cara", falou Jade Picon. "Mas é o jogo", destacou Eliezer(31) que também estava na conversa.

"Eu não estou mal", afirmou a nova líder e acrescentou: "Hoje foi ótimo para mim esse momento de dar as pulseiras porque mostrou que eu não tenho medo de me comprometer".

Jade Picon vence a Prova do Líder e dá consequências para brothers

Após vencer a Prova do Líder, Jade Picon precisou escolher quatro brothers para abrirem um pergaminho com consequências.

Naiara Azevedo foi a segunda a abrir o papel e foi direto para o paredão. Já Natália Deodato (22) encontrou uma imunidade, Jessilane Alves (26) acabou na Xepa e Lucas Bissoli (31) teve a sorte de ficar no VIP.