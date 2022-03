BBB 22: Gustavo Marsengo, Pedro Scooby e Vinicius formam o oitavo paredão do reality; vote em quem deve sair

Após se salvar, Douglas Silva ganha um carro! Oitavo paredão é formado por Gustavo Marsengo, Pedro Scooby e Vinicius; vote agora em quem você quer fora do reality!

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 00h40

O oitavo paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Vinicius (23).

Após Arthur Aguiar (33), anjo da semana, imunizar Paulo André (23), com uma emocionante declaração, falando da relação do corredor com o seu filho, a votação começou com a indicação do líder Lucas Bissoli (31), que utilizou dois motivos para colocar Pedro Scooby (33) na berlinda.

Conforme a dinâmica da semana, Eliezer (31), vetado da Prova do Líder, indicou Gustavo Marsengo ao paredão e o Gustavo, indicado pelo vetado, puxou Vinicius (23), por contragolpe. Já no confessionário, Douglas Silva (33) foi o mais votado, com cinco votos.

Pela prova Bate e Volta, Gustavo Marsengo e Vinicius se juntaram ao Pedro Scooby. Douglas Silva se deu bem, se livrou do paredão e ainda ganhou um carro de presente.

Vote em quem deve sair

Quem você quer que saia no 8° paredão do BBB 22? Gustavo Marsengo

Pedro Scooby

Vinicius

CONFIRA OS VOTOS DO OITAVO PAREDÃO

Douglas Silva votou em Lina

Pedro Scooby votou em Lina

Paulo André votou em Eliezer

Vinicius votou em Douglas Silva

Natália votou em Arthur Aguiar

Lucas votou em Eliezer

Arthur votou em Laís

Lina votou em Douglas Silva

Laís votou em Douglas Silva

Eslovênia votou em Douglas Silva

Jessilane votou em Eliezer

Eliezer votou em Douglas Silva

Gustavo votou em Eliezer

Confira a reação do público

Esse Vyny não cansa de ser forçado que ódio #BBB22pic.twitter.com/LYXosVlfDR — Drii🦋 (@ninadrii) March 14, 2022