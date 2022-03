BBB 22: Contragolpe e vetado da Prova do Líder podendo indicar brother ao paredão; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 00h20 - Atualizado às 00h22

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Contragolpe e vetado da Prova do Líder podendo indicar brother ao paredão, são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sábado

- Prova do anjo;

Domingo

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Líder indica uma pessoa;

- Eliezer (31), vetado da Prova do Líder por Pedro Scooby (33), indicará alguém, menos o ex-líder;

- O indicado pelo vetado dá o contragolpe;

- A casa vota no confessionário;

- Prova Bate-Volta. Só não participa o