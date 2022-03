BBB 22: Gustavo diz que indicará sister ao paredão imitando 'piscadinha' de Lucas

Na festa da líder Linn da Quebrada no BBB 22, Gustavo brincou com Eslovênia sobre indicá-la à berlinda imitando Lucas Bissoli

Os brothers do BBB 22 já estão pensando no próximo paredão na casa mais vigiada do Brasil!

Mesmo durante momento de diversão na festa da líder Linn da Quebrada (31), já na manhã desta quinta-feira, 31, Gustavo (31) fez questão de ressaltar, mais uma vez, que seu próximo alvo na décima primeira berlinda do programa global é Eslovênia (25).

O advogado voltou a alfinetar a sister sobre a intenção de voto. Na pista de dança, ele avisou para a miss pernambucana que a indicará imitando a famosa pose do décimo eliminado do reality, Lucas Bissoli (31), o 'Barão da Piscadinha', affair da sister no confinamento.

"Vou de indicar ao paredão fazendo a 'piscadinha' do Lucas", disparou ele. "Tô em paz com a minha decisão, Tadeu", brincou ainda.

Eslô, então, viu o paranaense imitar o brother e entrou na brincadeira, sugerindo como será seu discurso de eliminação: "Aí, o Tadeu diz: 'quem sai é você e boom [imitando o som de quando Lucas faz a piscadinha]".

"Se eu pegar o Líder, a minha indicação é 'tá, tá, boom' [imitando o gesto de piscadinha de Lucas]", avisou Gustavo.

O bacharel em Direito ainda comentou que nem vai precisar justificar sua indicação, apenas fazer o gesto, marca registrada de Bissoli. "Não vou fazer discurso nenhum", disparou.

Arthur Aguiar alfineta Jessilane e sister reclama

Durante festa, Arthur Aguiar (33) comentou sobre a fama de fofoqueira de Jessilane (26): "Ela não consegue, é mais forte que ela". "É meu jeitinho meiga de ser, gente...", respondeu ela. O marido de Maíra Cardi rebateu: "Meiga... De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga."

Após a alfinetada, Jessilane desabafou com Lina sobre a fala do brother: "Eu estou brava com eles [Paulo André e Arthur]. Estavam me chamando de fofoqueira porque fui falar com você. Eu fico brava que o Arthur tem brincadeiras que você vê que ele está falando sério".