Lucas Bissoli é o décimo eliminado do BBB 22, com 77,54% dos votos

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 01h16

Na noite desta terça-feira, 22, aconteceu a décima eliminação do Big Brother Brasil 22.

Lucas Bissoli (31) disputou o paredão contra Paulo André (33) e Pedro Scooby (33) e saiu com 77,54% dos votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Lucas

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso, elogiando os brothers: “São laços fortíssimos e um deles agora vai se partir. Em um BBB em que as vitórias nas provas ficaram concentradas, o Paredão reuniu três dos maiores campeões”.

“P.A. e Scooby, campeões que são, se sentiram confortáveis para chamar o amigo DG e fazer um gesto surpreendente. Veio do coração’, eles disseram (...) em favor daquela que, segundo eles mesmos, é a maior rival deles no BBB”, continuou o apresentador.

Para finalizar, Tadeu disse: “Nesta grande competição chamada BBB, a maior das provas é o paredão, com consequências irreversíveis, e hoje o paredão elimina um campeão”.

Despedida de Lucas

Após a revelação do eliminado, Lucas contou sobre sua trajetória: "Entrei aqui querendo viver isso aqui intensamente e vivi [...] espero que isto tenha sido apenas uma sementinha pra gente colher os frutos lá fora".

Antes de passar pela porta de saída, agradeceu a todos pela experiência vivida e fez as suas famosas piscadinhas.

Paulo André recebeu 4,41% dos votos e Pedro Scooby, com 18,05%.

Ao encontrar Tadeu Schmidt, ambos fazem a piscadinha

Chegando até o estúdio, Lucas foi questionado sobre o motivo de ficar "em cima do muro" ao longo jogo, não se fixando em um determinado grupo. Respondeu que quando estava com meninas, não conseguia jogar, e quando se aproximou dos meninos do Quarto Grunge, não se sentia como um membro dali.

Por fim, o apresentador não perdeu a oportunidade e pediu para, juntos, fazerem a famosa piscadinha para encerrar o programa ao vivo.

Confira a reação da web com a "Maldição da Eslovênia" e com Lucas de rosa

Ao longo do programa, Eslovênia Marques (25) sentou-se ao lado dos brothers do Quarto Lollipop, durante às terças-feiras de eliminação, e todos acabaram saindo. Hoje, a "Maldição da Eslovênia" acabou pegando Lucas Bissoli.

Outro fator que chamou a atenção do público, foi a roupa vestida pelo engenheiro, Desde o BBB 21, sabe-se que rosa é a cor do azar, para o paredão, e não foi diferente para o estudante de medicina.

Camisa rosa + eslovenia do lado = combo perfeito da eliminação!#BBB22 — TheWiser (@the_wiser) March 30, 2022

A maldição segue:

Eslovênia ao lado do eliminado e o look rosa já é sagrado para o eliminado da semana. #BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/y8FYRkB8b5 — Caio XP  (@oCaioXP) March 30, 2022

Lucas de rosa, Eslo de rosa e sentada do lado dele, Lucas vai sair com 180% — vic (@todeboafodase) March 30, 2022