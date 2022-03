BBB 22: Encontro antes do reality, mudança de alvos para paredão e sister comparada com Juliette; confira o que rolou

Com mais uma eliminação, brothers mudam estratégias em dia de muitas conversas e revelação inusitada

Hoje é dia de festa da Líder! A festa promete agitar a casa depois de um dia com muita conversa, reflexão, encontro antes de reality revelado e mudança de alvos para os paredões que estão por vir.

Gustavo revela encontro com Arthur Aguiar antes de reality

Na terça-feira, 29, durante papo com outros confinados, o advogado contou que dividiu a mesma mesa com o ator em um restaurante em Curitiba, cidade natal de Gustavo Marsengo (31).

Ele disse que pediu uma mesa no local que estava lotado. "Falei: 'Pô, aniversário do meu primo, de Curitiba. Não tem como arrumar uma mesa para nós?'. E o cara: 'Vou tentar'. Daí ele falou: 'Ó, consegui uma mesa. O cara topou dividir a mesa. Era o Arthur", recordou.

"Não, eu não lembrava dele. Eu lembro da história. Eu tava com a Giovanna", respondeu o ator, que na época, namorava a atriz Giovanna Lancellotti (28). "Era uma paixão platônica minha, a Gi Lancelotti", disse Gustavo.

"E era a minha namorada, na época", acrescentou Arthur Aguiar (33).



"Eu percebi, óbvio, que ela estava com o namorado. Aí eu olhei a amiga dela e falei: 'Pô, mas a amiga dela está solteira'", lembrou o paranaense. "Aí ele ficou com a amiga dela", disse Arthur, aos risos.

Lina e Jessi revelam quem seram seus próximos alvos



No quarto do líder, Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26) falaram sobre as opções delas na casa e revelaram quais serão os seus próximos alvos para as votações.

Enquanto Jessi irá mirar em Eslovênia (25), Lina prefere optar por Douglas Silva (33). "Vamos supor que vou eu e Eslô. Que a gente tenha a possibilidade de puxar o DG ou o PA... E daí não sei qual seria essa outra configuração de ter mais uma no Paredão nessa semana", falou a cantora.

"E eu não quero votar no PA eternamente", continuou ela. "Não, eu não vou fazer isso, isso eu não acho coerente com o jogo que eu quero. Eu não quero ser apelativa nesse lugar. A minha prioridade hoje ainda é o DG", contou Lina no BBB 22.

Natália compara Eslovênia com Juliette

Natália (22) opinou sobre a colega Eslovênia durante uma conversa e abriu o coração ao falar sobre a oponente dentro do reality show da TV Globo.

"Sinto que a Eslô é muito forte e muito querida pelo público. Não sei se porque a gente veio com a ideia muito fixa do que aconteceu ano passado e por ela ter características muito marcantes também da Juliette...", falou ela.

"Mas ela é completamente diferente... Acho que eu vejo ela forte mais pela personalidade que ela tem, pela forma como a Eslô se posiciona...", retrucou Lina, que não concordou com a opinião de Natália.





Eslovênia solta o verbo e revela quem gostaria fora da casa

Na tarde desta quarta-feira, 30, um dia após a eliminação de Lucas (31), os participantes do BBB 22 seguem falando sobre o futuro da competição milionária.

Affair do modelo dentro do reality show da TV Globo, Eslovênia abriu o jogo e revelou durante uma conversa quem ela quer que sejam os próximos eliminados da disputa.

"Eles queriam o quê? Que eu ficasse sozinha? Eu amo estar com gente do lado. Então, inevitavelmente eu ia estar com pessoas, até porque as pessoas que eu menos convivo, aqui dentro, hoje, pelas circunstâncias, é o PA, DG e Gustavo. Que são as pessoas que eu quero que saiam logo!!", disparou ela.