BBB 22: Gustavo relembra encontro com Arthur Aguiar antes do reality

Durante conversa, Gustavo contou que dividiu mesa com Arthur Aguiar em restaurante antes do BBB 22; na época, o ator namorava Giovanna Lancellotti

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 07h20

Não é novidade que alguns brothers do BBB 22 já se conheciam, mas Gustavo (31), do grupo Pipoca, revelou que já havia se encontrado com Arthur Aguiar (33) antes do reality!

Na terça-feira, 29, durante papo com outros confinados, o advogado contou que dividiu a mesma mesa com o ator em um restaurante em Curitiba, cidade natal de Gustavo.

Ele disse que pediu uma mesa no local que estava lotado. "Falei: 'Pô, aniversário do meu primo, de Curitiba. Não tem como arrumar uma mesa para nós?'. E o cara: 'Vou tentar'. Daí ele falou: 'Ó, consegui uma mesa. O cara topou dividir a mesa. Era o Arthur", recordou.

"Você lembrava disso?", perguntou Linn da Quebrada (31). "Não, eu não lembrava dele. Eu lembro da história. Eu tava com a Giovanna", respondeu o ator, que na época, namorava a atriz Giovanna Lancellotti (28).

"Era uma paixão platônica minha, a Gi Lancelotti", disse Gustavo Marsengo.

"E era a minha namorada, na época", acrescentou Arthur.

"Eu percebi, óbvio, que ela estava com o namorado. Aí eu olhei a amiga dela e falei: 'Pô, mas a amiga dela está solteira'", lembrou o paranaense. "Aí ele ficou com a amiga dela", disse Arthur, aos risos.

No Twitter, Giovanna Lancellotti comentou sobre o papo dos brothers e ficou curiosa para saber quem era a amiga que ficou com Gustavo na época. "Quero muito saber qual amiga minha o Gustavo do @bbb ficou! Amiga, se você estiver lendo isso, me conta!", escreveu a atriz.

