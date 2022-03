BBB 22: Eslô solta o verbo e revela quem deseja fora do programa

Eslô solta o verbo durante conversa sobre jogo e revela quem ela quer fora da competição da Globo

Redação Publicado em 30/03/2022, às 16h09

Na tarde desta quarta-feira, 30, um dia após a eliminação de Lucas (31), os participantes do BBB 22 seguem falando sobre o futuro da competição milionária.

Affair do modelo dentro do reality show da TV Globo, Eslovênia (25) abriu o jogo e revelou durante uma conversa quem ela quer que sejam os próximos eliminados da disputa.

"Eles queriam o quê? Que eu ficasse sozinha? Eu amo estar com gente do lado. Então, inevitavelmente eu ia estar com pessoas, até porque as pessoas que eu menos convivo, aqui dentro, hoje, pelas circunstâncias, é o PA, DG e Gustavo. Que são as pessoas que eu quero que saiam logo!!", disparou ela.

Pensamento alinhado!

"Aqui dentro isso é muito difícil. Eu quis falar isso agora para saber se meu pensamento está alinhado com o de vocês. Eu penso igual!!", disse Eslô durante um papo com as outras meninas que ainda estão na casa do BBB 22.