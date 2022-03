BBB 22: Lina e Jessilane revelam quem serão seus próximos alvos na casa

Lina e Jessilane revelam quem serão seus próximos alvos dentro do jogo em conversa no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 08h55

Com o término de mais um paredão, novas conversas aconteceram dentro da casa do BBB 22 sobre os próximos passos e estratégias do jogo.

No quarto do líder, Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26) falaram sobre as opções delas no reality show da TV Globo e revelaram quais serão os seus próximos alvos para as votações.

Enquanto Jessi irá mirar em Eslovênia (25), Lina prefere optar por Douglas Silva (33). "Vamos supor que vou eu e Eslô. Que a gente tenha a possibilidade de puxar o DG ou o PA... E daí não sei qual seria essa outra configuração de ter mais uma no Paredão nessa semana", falou a cantora.

Opções de voto

"E eu não quero votar no PA eternamente", continuou ela. "Não, eu não vou fazer isso, isso eu não acho coerente com o jogo que eu quero. Eu não quero ser apelativa nesse lugar. A minha prioridade hoje ainda é o DG", contou Lina no BBB 22.