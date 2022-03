BBB 22: Eliezer vai ao confessionário e acusa Arthur Aguiar de trapacear ao escolher participantes da prova do Anjo

Segundo Eliezer, Arthur olhou dentro da urna na hora do sorteio. Laís Caldas também compartilha da mesma opinião

Publicado em 20/03/2022

A prova do Anjo de ontem, 19, que foi vencida por Lucas Bissoli (31) causou desconfiança em alguns dos confinados.



Antes da prova começar, o Líder da semana Arthur Aguiar (33) sorteou quem poderia participar e quem se enfrentaria na prova. Os sorteados foram: Paulo André (23) enfrenta Eslovênia Marques (25); Pedro Scooby (33) enfrenta Natália Deodato (22); Laís Caldas (30) enfrenta Lucas Bissoli; Gustavo Marsengo (31) enfrenta Douglas Silva (33).

Confira aqui porque Eliezer pediu revisão da prova do Anjo à produção do Big Brother



Após a prova que teve Lucas como vencedor, Eliezer (31) conversa com Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) na área externa da casa. Ele confessa que foi ao confessionário e pediu a revisão da prova. Segundo ele, no momento do sorteio Arthur olha para dentro da urna e escolhe quem serão os participantes da prova.



Laís Caldas revelou que também teve a mesma impressão sobre o sorteio em conversa com Gustavo. Ela diz que o Líder da semana escolheu apenas seus amigos para a prova. Segundo a médica, a boca da urna é grande e é possível averiguar o que tem dentro dela: "Na hora, eu não queria bater boca. Ai eu vi, segurei, e falei ‘tem câmera olhando’ (...) Mas o Eli já foi reclamar disso no confessionário, as câmeras vão puxar… aquele buraco da urna é grande, eu ja vi, ele tava puxando só os amigos dele”, afirmou ela.



Após acusações, a produção ainda não se manifestou ao público e Lucas segue sendo o Anjo da semana.



Confira aqui o momento que Arthur Aguiar sorteou os nomes para a prova e mais:

🔥😳 Arthur olhando pra dentro da urna pra ver quem ele tiraria. Quem ele escolheu primeiro? P.A. Eitaaaa! Prova manipulada? #BBB22pic.twitter.com/qYiaAg11h6 — Dieguinho💛BBB22 (@diegoschueng) March 20, 2022

Eli dizendo que foi ao confessionário pedir revisão do anjo #BBB22pic.twitter.com/f8PJU1O54s — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 20, 2022

Trecho da Lais falando que o Arthur viu dentro da urna #BBB22pic.twitter.com/vTx6jSipcT — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 20, 2022

