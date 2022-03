BBB 22: Lucas Bissoli vence disputa contra Pedro Scooby e se torna o anjo da semana; quem ele deve imunizar?

Após disputas eletrizantes, Lucas se enfrentou com Pedro Scooby na grande final da Prova do Anjo

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 18h11

A Prova do Anjo desta semana do BBB 22 aconteceu neste sábado, 19, e o grande vencedor foi ele, o barão da piscadinha Lucas (31).

Após uma disputa acirrada com Pedro Scooby (33) na grande final da prova, Lucas conseguiu superar o brother e terá o poder de imunizar alguém no formação do paredão, domingo, 19.

Para a disputa da Prova do Anjo, os participante da casa foram divididos em duplas para competir entre si, em um mata-mata, e depois, semi-final, e por fim, a grande final.

Na primeira parte da prova, Paulo André (23) e Eslovênia (25) se enfrentaram e a miss venceu a disputa. Em seguida, Pedro Scooby competiu com Natália (22) e ganhou o conflito.

Laís (30) enfrentou Lucas e perdeu, enquanto Douglas Silva (34) superou Gustavo Marsengo (31) na última disputa.

Após as semifinais, Lucas e Pedro Scooby se enfrentaram na dinâmica, e Lucas se deu bem na competição, superando o surfista ao conseguir achar os cards e apertar o botão de confirmação primeiro.

Lucas Bissoli vence disputa contra Pedro Scooby e se torna o anjo da semana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bissoli (@bissolilucas)

Quem você acha que Lucas deve imunizar com seu poder no BBB 22?