BBB 22: Eliezer perdendo a cabeça, PA emocionado e papo sobre indicação de votos; confira o que rolou

Muita treta durante o dia na casa do BBB 22. Além disso, Paulo André emocionado e conversa sobre indicação de votos também roubaram a cena

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 23h02

Hoje é dia de formação de paredão no BBB 22! Para aquecer os votos, os brothers acabaram deixando o clima quente durante a manhã e a tarde. Para amenizar, teve mensagem fofa dos familiares de Paulo André (23) durante o Almoço do Anjo.

A noite de ontem, 26, rendeu muitas discussões na festa patrocinada. Natália Deodato (22) tinha comentado com Linn da Quebrada (31) que Eliezer (31) era muito 'boca aberta' e que estaria dividindo as estratégias de Lina com os meninos.

A Líder da semana, contou para o fluminense o comentário de Natália pedindo para ele não expor seu jogo aos outros, até mesmo porque, ele não sabe as estratégias de Lina. A partir daqui, começou uma grande confusão.

Paulo Andréfoi o grande vencedor da disputa pelo Anjo da semana. Hoje, 27, ele convidou os brothers Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33) para o seu almoço especial.

No presente do Anjo, Paulo pode rever seus pais, que mandaram forças ao confinado. Seu irmão também deixou um recado ao atleta, mostrando a primeira sapatilha que Paulo André usou em uma competição. Para finalizar o vídeo, seu outro irmão e um amigo aparecem com seu filho, o 'PAzinho' no colo, mostrando local onde ele costumava jogar bola com os amigos.

Papo sobre indicação

Em papo com Jessilane Alves (26), Linn da Quebrada conversou sobre suas opções de voto para a dinâmica da noite, apontando que provavelmente não vai indicar Douglas Silva (33).

Depois, a líder apontou que a indicação em Paulo André faria mais sentido, visto que atleta a colocou no sexto paredão: "Eu não quero causar essa situação com o D.G. Acho que o P.A sabe das consequências de fazer isso também".

Linn da Quebrada: "Eu acho que é quem faz mais sentido, até pelas movimentações que ele fez e que interferem diretamente na minha liderança

Mais treta

Paulo André conversou com Arthur Aguiar (33) sobre a estratégia para protegê-lo do paredão e o ator, porém, voltou a criticar o atleta por ter cedido a liderança para Lina.

Depois, Arthur Aguiar voltou a criticar Paulo André por ter cedido a liderança, o atleta acabou se irritando com o ator e Scooby se uniu à dupla, e também entrou na discussão.