BBB 22: Eliezer perde a paciência com Natália: "Você vira as costas como uma criança mimada"

Natália se desentende com Eliezer e culpa Lina por discussão. Eliezer discorda e explode com a designer de unhas

A noite de ontem, 26, rendeu muitas discussões na festa patrocinada. Natália Deodato (22) tinha comentado com Linn da Quebrada (31) que Eliezer (31) era muito 'boca aberta' e que estaria dividindo as estratégias de Lina com os meninos.

A Líder da semana, contou para o fluminense o comentário de Natália pedindo para ele não expor seu jogo aos outros, até mesmo porque, ele não sabe as estratégias de Lina. A partir daqui, começou uma grande confusão.

Em conversa com ânimos alterados, Eliezer explicou para a cantora que nunca tinha repassado informações e estratégias dela para os meninos, que entendeu. Depois, na cozinha, Natália disse a Eliezer que ela se sentiu exposta pela artista e o designer não concordou: "Então se você acha isso beija ela, dorme com ela e fica com ela" disse a mineira após ser contrariada pelo affair.



Mais tarde, os três estão em frente à porta do quarto do Líder discutindo sobre os acontecimentos da noite. "Eu acho que não tem necessidade disso gente..." disse Lina. "Tu que criou isso, parabéns", retrucou Natália.

Eliezer discorda da mineira e a artista responde: "Fui eu. Eu errei nesse lugar. Eu já pedi desculpas, eu não devia ter feito isso, já pedi desculpas e não sei mais o que fazer, Natália", disse ela. "Não tem mais o que fazer, agora sou eu e ele (Eliezer)", respondeu a designer de unhas.



Os dois continuam debatendo sobre os acontecimentos da noite: "Eu só quero entender em que ponto eu estou reagindo mal. Eu sentir o que eu sinto, é ruim?" questionou Natália à Eliezer, que rebate: "Não é sobre isso". "É sobre o que? Em que momento eu reagi mal com você?" questionou a mineira. "Você não escuta. Vamos acabar a conversa aqui, agora. Você agiu ruim comigo quando você pega e vira as costas como uma criança mimada e sai e me deixa sozinho". "Criança mimada? Eu não tenho que ir falar com você...". Eliezer, então, perde a paciência: "Então tá, se você acha que não tem que conversar comigo, então, pronto, acabou. Ponto final, ta resolvido. (...) A gente já conversou vinte vezes e você não escuta". Natália diz que o brother está alterando o tom de voz e ele desiste de se explicar e diz descendo as escadas enquanto vai embora: "Então tá, pronto, não vou falar mais. Já falei vinte vezes a mesma coisa com você (...) Você não quer entender, você não quer escutar. Dane-se!".



Depois da discussão, Natália chora na escada da casa e é amparada por Pedro Scooby (33)

