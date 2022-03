BBB 22: Natália dispara para Eliezer: "Melhor a gente parar nossa relação por aqui"

Os brothers se desentenderam na madrugada de sábado, além de Eliezer sister também discute com Linn da Quebrada e Jessilane

27/03/2022

A noite de ontem, 26, além da festa contar com robôs dançarinos para animar a pista, foi uma noite de muito barraco, desentendimento e chororô.

Em dado momento, Eliezer (31), estava conversando com o grupo dos meninos Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33). Na conversa, Eli disse que estava tentando proteger Eslovênia Marques (25) do próximo paredão. Olhando a cena, Jessilane Alves (26), Linn da Quebrada (31) e Natália Deodato (22) comentam sobre o brother ser "boca aberta" e não poderem confiar nele para dividir suas estratégias de jogo.



"Ele está falando qual foi a estratégia dele para proteger a Eslô. Qual seria, sendo que você nem deu a votação?", comentou Natália para Lina, Líder da semana que cogitou colocar Eslovênia no paredão. "Ou seja, ele está falando do meu voto", respondeu a Líder.

Confira aqui o desentendimento de Eliezer e Natália no Big Brother Brasil

Mais tarde, no bar, Lina, Jessi, Natálie e Eliezer estão juntos preparando bebidas. Depois de ouvir algumas "brincadeiras", Eliezer questiona Lina: "Você acha que abri sua estratégia pra eles?". "Fala baixo, Eli. Você nem sabe a minha estratégia, pra começar", respondeu ela. Natália diz que o brother tinha comentado com ela que só queria proteger Eslovênia e o brother reage: "Eu vou ser honesto, deixa eu aproveitar vocês três aqui. Meu objetivo aqui, no momento, de proteção, é Eslô. Levei votos do Lucas durante três semanas direto. [...] Acho importante falar, o meu papo foi esse".

Lina, retruca: "Natália falou pra mim que você abriu o jogo com todo mundo". O fluminense fica revoltado e pergunta à Natália: "Que boca aberta que eu fui até hoje? Eu nunca fui boca aberta. Natália, você falou errado, por favor".

A designer de unhas, por sua vez, tenta contornar a situação: "Olha para mim, a Lina brinca. Você está acreditando nela? Então é sério, Eli. Se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar a nossa relação aqui". Depois, na sala, Eliezer procura Natália e explica o porque da sua chateação: "Eu nunca abri o jogo de ninguém. Eu sempre levei essa fama, e nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro.Se ela fala isso para vocês é por que ela pensa. E eu nunca abri, eu sempre falei de mim, eu nunca falei um voto aqui dentro. (...) Eu estou cansado de ser taxado como fofoqueiro", explica o carioca.



Confira vídeos dos desentendimentos dos brothers:

Eli diz para Gustavo e Scooby que faz qualquer coisa para salvar a Eslô #BBB22

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/EChwmhsSea — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 27, 2022

🚨 TRETA!

Eli disse pros garotos que queria defender a Eslo, Natália ouviu e falou para Lina, Lina foi fazer uma brincadeira com o Eli e ai começou a treta: "Ela falou que eu sou boca aberta" #BBB22



Lina / #ForaNatalia / O Arthur / E larga 6 milhões / foi o pa pic.twitter.com/aIsTTyZuw8 — TITTO  #BBB22 🧜🐆🧬🐷💡LINN, NAT, ELI,VYNI,JESSI (@titto_ferreira) March 27, 2022

Eli revoltado dizendo que ele sempre que conversa com os meninos ele fala dele. E que está cansado de ser visto como fofoqueiro da casa. #bbb22pic.twitter.com/P7htlDYxCl — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) March 27, 2022