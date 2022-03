BBB 22: Paulo André se emociona ao ver os pais e seu filho, PAzinho no presente do Anjo

Após vencer a prova do Anjo, atleta olímpico convida Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby para almoço

No último sábado, 26, Paulo André (23) foi o grande vencedor da disputa pelo Anjo da semana. Hoje, 27, ele convidou os brothers Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33) para o almoço especial que teve como prato frango ensopado, uma receita afetiva de sua família.

No presente do Anjo, Paulo pode rever seus pais, que mandaram forças ao confinado: "Parabéns pela sua vitória na prova do Anjo. Eu e seu pai estamos muito felizes por você mas também com muita saudade, mas a gente sabe que tem um propósito (...) Fica bem, fique forte ai, que estamos te esperando aqui" disse sua mãe. "Força, foco e fé. Tamo junto!" finalizou seu pai e treinador.

Seu irmão também deixou um recado ao atleta, mostrando a primeira sapatilha que Paulo André usou em uma competição: "Tenho essa sua sapatilha aqui, lembra dela? Foi a primeira que você competiu, treinava e competia com ela, isso quando não emprestava para outros atletas. Essa foi a competição mais emocionante que eu vi sua, vou guardar para sempre. Vai pra essa guerra ai, irmão. Tamo junto!" disse ele, levando o irmão às lágrimas.



Para finalizar o vídeo, seu outro irmão e um amigo aparecem com seu filho, o 'PAzinho' no colo, mostrando local onde ele costumava jogar bola com os amigos: "Nosso time está formado (mostrando o PAzinho), esse espaço aqui, tem história. Já fizemos muita história aqui. É isso ai mano, te amo, curte ai dentro!". Paulo André não segura o choro e é abraçado pelos amigos convidados ao almoço.





