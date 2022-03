Prova do Anjo no BBB 22: saiba quem levou a disputa e os escolhidos para o monstro

Em prova do anjo de habilidade, brother levou a melhor e conquistou o poder da imunização

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 14h59

A prova do anjo deste sábado, 26, foi vencida por Paulo André (23).

Na dinâmica para conquistar o poder da imunidade, os brothers se confrontaram em duplas. Eles precisavam encostar o capacete em um suporte da escova de dente giratória e, após o período, arremessavam bolas por debaixo de uma trave.

O objetivo da prova do anjo era limpar o dente projetado no jardim da casa e deixá-lo livre das impurezas e sujeirinhas do dia a dia.

Na final contra Pedro Scooby (33), Paulo André levou a melhor e conquistou o colar.

Além de Linn da Quebrada (31), líder da semana, Eliezer (31) e Gustavo Marsengo (31) ficaram fora da prova por não terem sido sorteados.

Castigo do Monstro

Os escolhidos para o monstro por Paulo André foram Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (26) que, além de enfrentarem o castigo, perderam 300 estalecas e saíram do VIP.