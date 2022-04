BBB 22: Douglas Silva desobedece a poder de Arthur e chora ao levar punição: ''Menos 500 estalecas''

Após Arthur Aguiar mandar todo mundo para Xepa, Douglas Silva usou cozinha do VIP e recebeu punição grave da produção do BBB 22

No início da manhã desta quinta-feira, 07, após festa, os brothers do BBB 22 foram mandados para a Xepa.

O ator Douglas Silva (33) acabou esquecendo e desobedeceu o comando dado por Arthur Aguiar (33) no Quarto Secreto depois de ter sido 'eliminado' em paredão falso.

O brother levou uma série de punições da produção do reality, uma delas considerada gravíssima. Primeiro, ele foi advertido por ter mexido na geladeira do VIP, depois por ter servido água na parte mais privilegiada da casa mais vigiada.

Douglas Silva ignorou o aviso e bebeu água, sendo penalizado de forma grave. No telão, apareceu a mensagem: "Menos 500 estalecas". Na sequência, o Big Boss reforçou o aviso: "Não toquem em nada na cozinha do VIP".

No quarto Grunge, ele tomou outra advertência por usar o microfone de maneira errada e perdeu 50 estalecas. Bem chateado com as punições, o brother caiu no choro antes de dormir.

Arthur Aguiar comenta aproximação de brothers com Linn da Quebrada

Na madrugada desta quinta-feira, 07, durante festa na casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar percebeu a aproximação de Douglas Silva e Pedro Scooby (33) de Linn da Quebrada (31) e Eliezer (31) depois de sua 'eliminação'. "Eu quero muito ver a cara deles quando eu voltar, principalmente do DG e do Pedro. Quero ver a movimentação deles. Eu saí e eles acreditaram que a Lina e o Eli eram mais fortes e colaram neles. Colaram neles. Rolou até mensagem hoje, pô. 'Lina e Eli parabéns'", comentou o marido de Maíra Cardi no Quarto Secreto.

Indignado com a postura de DG e Scooby, o ex-Rebelde disparou sobre a amizade entre eles: "E ainda me denominou como amigo. 'Amigo e aliado'", desabafou Arthur.