BBB 22: Boninho da detalhes do retorno de Arthur Aguiar: ''Vai entrar de coelhinho da páscoa''

Através das redes sociais, Boninho conta que Arthur Aguiar retornará de coelhinho da páscoa

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 23h11

Arthur Aguiar (33) disputou o Paredão Falso contra Eliezer (31), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) e foi escolhido, com 82,8% dos votos, para frequentar o "Quarto Secreto".

Após 36 horas no cômodo, o brother retornará à casa mais vigiada do Brasil! Através das redes sociais, atendendo ao pedido dos fãs do programa, Boninho(60) afirmou que o brother estará vestido de coelinho da páscoa, em seu retorno.

Nos últimos dias, os público subiu uma tag pedindo para que o ator voltasse para o jogo fantasiado, em referência à Páscoa, que acontece na próxima semana. O assunto ficou entre os mais comentados na rede social.

Informe do Big Boss

"Só vocês a essa hora inventar Arthur coelhinho.. Não é que a gente conseguiu? Então amanhã ele vai entrar de coelhinho", informou o Big Boss.