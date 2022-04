BBB 22: Arthur Aguiar desabafa sobre aproximação de brothers com Linn da Quebrada: ''Colaram neles''

No Quarto Secreto no BBB 22, Arthur Aguiar falou sobre ansiedade em reencontrar os brothers, principalmente Douglas Silva e Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 07h23 - Atualizado às 08h03

No Quarto Secreto após paredão falso no BBB 22, Arthur Aguiar (33) está surpreso com algumas atitudes de seus aliados no confinamento.

Na madrugada desta quinta-feira, 07, durante festa na casa mais vigiada do Brasil, o brother percebeu a aproximação de Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33) de Linn da Quebrada (31) depois de sua 'eliminação'. O ator não escondeu a ansiedade de reencontrar os brothers ao voltar para o jogo e ver a reação deles.

"Eu quero muito ver a cara deles quando eu voltar, principalmente do DG e do Pedro. Quero ver a movimentação deles. Eu saí e eles acreditaram que a Lina e o Eli eram mais fortes e colaram neles. Colaram neles. Rolou até mensagem hoje, pô. 'Lina e Eli parabéns'", comentou o marido de Maíra Cardi.

Indignado com a postura de DG e Scooby, ele disparou sobre a amizade entre eles: "E ainda me denominou como amigo. 'Amigo e aliado'", desabafou, fazendo sinal de aspas com as mãos entre as palavras amigo e aliado.

"Eu tenho a sensação que as pessoas esquecem que isso é gravado, que passa 24 horas. Não sei o que acontece, não. Mas, enfim... Tô vacinado com isso já", analisou.

Momentos antes, ao falar que colocaria todo mundo na Xepa depois da festa, Arthur Aguiar também comentou sobre o comportamento dos brothers após sua saída. "Nunca vi alguém ficar tão feliz quando um amigo ou aliado sai, um 'amigo' e um aliado, sai", disse. "Ficaram felizes, que loucura", comentou.

Boninho dá detalhes de retorno de Arthur Aguiar

Após 36 horas no Quarto Secreto, Arthur Aguiar irá retornar para a casa do BBB 22 nesta quinta-feira, 07, às 13h. Atendendo ao pedido dos fãs do programa, Boninho (60) afirmou que o brother estará vestido de coelinho da páscoa em seu retorno.

"Só vocês a essa hora inventar Arthur coelhinho.. Não é que a gente conseguiu? Então amanhã ele vai entrar de coelhinho", informou o Big Boss.