BBB 22: Desabafo de Lucas, Arthur chorando na sala e ex-sister Ana Clara irritada com brothers; confira o que rolou

15/03/2022

Hoje, 15, é dia de eliminação no BBB 22! Saberemos quem será o oitavo eliminado do programa, entre Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Vinicius (23). Enquanto a noite não chega, os brothers ainda repercutem os acontecimentos do Jogo da Discórida de ontem. Ademais, a ex-sister Ana Clara Lima(24) invade a casa mais vigiada do Brasil para ação patrocinada e acaba se irritando com os brothers.

Confira o que rolou no dia de hoje!

O Jogo da Discórida de ontem, 14, segue repercurtindo dentro da casa. Na manhã de hoje, 15, Natália Deodato (22) aproveitou o Raio-X para reforçar sua opinião sobre Arthur Aguiar (32). Ela começou declarando estar nervosa para o resultado do paredão de hoje, apesar de não estar nele.



Em seguida, a sister reafirma suas opiniões que foram expostas sobre Arthur no último Jogo da Discórdia, alegando que o ator se coloca em posição de "atacado" dentro da casa e que acredita que ele seja alguém manipulador.

No Quarto do Líder, Eslovênia Marques (25), revelou perceber seu affair,Lucas Bissoli (31), diferente: "Às vezes, sinto a sua falta". Lucas acredita estar diferente pelas situações que tem passado dentro do confinamento: "Vou tentar ficar mais presente. Esses dias, até eu estou sentindo a minha falta. Tipo, de estar em uma situação e tomar decisões que só o jogo faz a gente passar", respondeu ele.

Eslovênia, então, aconselhou Lucas, dizendo que ele deve acolher e reconhecer o que sente agora, para isso não afetá-lo novamente: "Entendo. A partir do momento que você entende que tem esse sentimento, você tem que acolher para ele nao mexer mais com você".

Os confinados foram chamados à sala para aguardarem o começo de uma ação patrocinada, que iria acontecer na área externa da casa. Sentado ao lado dos amigos Douglas Silva (33) e Paulo André (23), Arthur Aguiar, que estava em silêncio, não conseguiu conter as lágrimas. Percebendo a chateação do amigo, Douglas tenta animá-lo fazendo piadas em seu ouvido, que chega até a esboçar algum sorriso. Enquanto isso, o atleta olímpico faz carinho em sua cabeça.

DG vai até a cozinha buscar uma água para o companheiro de confinamento. Acolhido por Paulo André, Arthur revela o motivo de seu choro: "Estou cansado mentalmente". "Imagino...", responde o atleta e pergunta se ele está sentindo algo mais. Arthur explica que sua reação é pelos apontamentos do Jogo da Discórdia: "Não, só o que a gente trocou ideia ontem".

Ex-sister Ana Clara se estressa em ação patrocinada

Em ação patrocinada, O elenco disputou um jogo e ganhou um ano de aluguel gratuito cada, além de um almoço especial com comidas típicas da região de onde vêm.

Ana Clara Lima, Ex-BBB e apresentadora, entrou na casa mais uma vez. Desta vez, a sister não foi como dummy falso, mas como comandante da ação. Embora tenha ficado pouco tempo com os brothers, foi o suficiente para se irritar e dar bronca em alguns deles.