BBB 22: Lucas Bissoli faz desabafo sobre reality: "Se parar para pensar com o coração, eu aperto o botão"

Caras Digital Publicado em 15/03/2022, às 14h00 - Atualizado às 14h32

No Jogo da Discórdia de ontem, 14, houveram muitos debates. Mas, talvez o maior deles, foi em relação ao rompimento de amizade entre Lucas Bissoli (31) e Arthur Aguiar (32).



Depois do ator acusá-lo de "desleal", em frente à outros confinados na sala por ter falado que queria ir ao paredão com Tiago Abravanel (36), que na época, era muito próximo de Arthur que tinha criado uma aliança com Lucas, o Barão da Piscadinha foi alvo de muitas críticas no programa ao vivo.

Na manhã de hoje, 15, conversando com seu affair dentro da casa, Eslovênia Marques (25), ela revela perceber o brother diferente: "Às vezes, sinto a sua falta". Lucas acredita estar diferente pelas situações que tem passado dentro do confinamento: "Vou tentar ficar mais presente. Esses dias, até eu estou sentindo a minha falta. Tipo, de estar em uma situação e tomar decisões que só o jogo faz a gente passar", responde ele.



A modelo então, aconselha o universitário: "Então deixe um pouco a euforia de lado. Fica um pouco mais sozinho. Seria o que eu faria", disse ela. Lucas explica que pensar sempre de forma estratégia o deixa estressado. Se fosse para pensar com seu coração, ele já teria desistido de sua participação no reality: "Sim, mas às vezes, as decisões que temos que tomar aqui no jogo, tenho que pensar estrategicamente. Se eu parar pra pensar com o coração, eu aberto o botão (da desistência) e vou embora (…) É difícil conseguir separar as coisas de jogo e votação, isso me deixa tenso, triste…eu nao sou assim" .



Eslovênia segue aconselhando Lucas, e diz q ele deve acolher e reconhecer o que sente agora, para isso não afetá-lo novamente: "Entendo. A partir do momento que você entende que tem esse sentimento, você tem que acolher para ele nao mexer mais com você", explica ela.

