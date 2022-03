BBB 22: Arthur Aguiar é quem mais manipula os brothers da casa; confira a dinâmica do Jogo da Discórdia

Arthur Aguiar é o principal alvo do Jogo da Discórdia, sendo flechado como manipulador

Publicado em 15/03/2022

Está encerrado o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 14! Os brothers precisavam classificar uns aos outros como: 'Traidor(a)', 'Manipulador(a)' ou 'Medroso(a)'.

A cada rodada, o acusador levantava-se, escolhia uma flecha com alguma das classificações anteriores e a fincava no avatar do brother, em que iria atacar.

Arthur Aguiar (33) foi o principal alvo da casa, sendo tratado como manipulador.

Veja como foi a troca de placas:

Eslovênia Marques (25) disse que Arthur Aguiar é 'manipulador';

Natália Deodato (22) disse que Arthur Aguiar é 'manipulador';

Eliezer (31) disse que Jessilane Alves (26) é 'medrosa';

Vinicius (24) disse que Gustavo Marsengo (31) é 'manipulador';

Jessilane Alves disse que Pedro Scooby (33) é 'manipulador';

Gustavo Marsengo disse que Linn da Quebrada (31) é 'manipuladora';

Lucas Bissoli (31) disse que Eliezer é 'medroso';

Laís Caldas (30) disse que Arthur Aguiar (33) é 'manipulador';

Linn da Quebrada (31) disse que Arthur Aguiaré 'manipulador';

Paulo André (23) disse que Lucas Bissoli (31) é 'traidor';

Arthur Aguiar disse que Lucas Bissoli é 'traidor';

Douglas Silva (33) disse que Linn da Quebrada é 'manipuladora';

Pedro Scooby disse que Lucas Bissoli é 'traidor';

Arthur Aguiar foi o jogador que recebeu mais flechadas, com quatro. Eslovênia Marques, Douglas Silva, Paulo André, Laís Caldas, Natália Deodato e Vinicius terminaram sem serem acusados.

Confira a repercussão do Jogo da Discórdia

