BBB 22: Natália comenta sobre brother no Raio-X: "Ele é muito manipulador"

Após duras críticas à colega de confinamento no Jogo da Discórdia, Natália continua com o mesmo pensamento nesta manhã

Caras Digital Publicado em 15/03/2022, às 13h13 - Atualizado às 13h54

O Jogo da Discórida de ontem, 14, segue repercurtindo dentro da casa. Em seu discurso no programa ao vivo, Natália Deodato (22), não poupou críticas ao colega de confinamento Arthur Aguiar (32).

Ela que também foi à três paredões e não foi eliminada, assim como o ator, disse que queria dar uma dica em relação a sua resposta em discussão com Laís Caldas (30), onde a desafiou ir em um paredão com ele, que já tinha sido vitorioso em três embates: “Arthur, só tenha cuidado com sua arrogância e prepotência, não é porque eu e você fomos em três, que a gente vai no quarto, quinto e vamos voltar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala e se posiciona aqui dentro!”, disse ela no programa ao vivo.

Na manhã de hoje, 15, a mineira aproveitou o Raio-X, compromisso diário dos confinados, para reforçar sua opinião sobre o brother. Ela começou declarando estar nervosa para o resultado do paredão de hoje, apesar de não estar nele: "Estou muito ansiosa com o paredão. Apesar de não estar nele, a gente fica ansiosa, na expectativa de saber o que o público está vendo aqui dentro da casa", declarou ela.



Em seguida, a sister reafirma suas opiniões que foram expostas sobre Arthur no último Jogo da Discórdia, alegando que o ator se coloca em posição de "atacado" dentro da casa e que acredita que ele seja alguém manipulador: "Ontem, no jogo da discórdia, meu pensamento sobre o Arthur, eu sinto sim que muitas vezes ele é muito manipulador (…) Se coloca em situações que nem está, por exemplo, dizer que todos foram em cima dele no último jogo da discórdia (…) só foram Lais e Jade.

Ele ta sempre se colocando nesse lugar, aqui dentro nao esta sendo mais uma coisa legal. Não tenho nada a falar do jogo dele, mas é algo que eu nao acho legal", disparou ela na manhã de hoje.





