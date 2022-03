BBB 22: Produção tenta "trollar" brothers após especulação de paredão falso. Dummy entra na casa e deixa recado; confira

Produção aproveita especulação de brothers sobre paredão falso e Dummy entra na casa para agitar os confinados

A produção tentou "trollar" os brothers na tarde de hoje, 10. Com a grande especulação de que o último paredão que eliminou Jade Picon (20) era falso, a equipe do reality aproveitou para asustar os confinados.

Nesta tarde, todos foram convocados à sala. "Eu não quebrei nada ontem...", brincou Eslovênia Marques (25) na sala, fazendo referência à primeira "estalecada" que a casa levou após a modelo quebrar uma das câmeras do programa na festa.

De pronto, imaginaram que poderia ser uma prova do Líder surpresa, já que nas últimas edições, quando se tinha um paredão falso, a volta do brother era uma surpresa e não tinha a convocação à sala como fizeram.

Ainda sem saberem do porquê estarem lá, os brothers começam a cogitar outras opções: "Todos os eliminados estão lá fora, escolham um para entrar", sugere Arthur Aguiar (32).

Os confinados começam a debater quem escolheriam numa possível repescagem. Linn da Quebrada (31), Vyni (24) e Eslovênia revelam que entre os eliminados, escolheriam Rodrigo Mussi (36) para retornar à casa. Já Arthur e Douglas Silva (33), revelam preferir Naiara Azevedo (32).



A TV da sala é ligada mostrando a àrea externa da casa. De repente, um Dummy abre a porta por onde os participantes entraram pela primeira vez no reality. Logo ao entrar, os confinados já percebem que não era Jade vestida de Dummy: "Não é ela, estão imitando", disse Lina. "Alguma atriz? É a Dani Calabresa?", questionou Douglas Silva.



O Dummy seguiu caminhando pela área externa da casa enquanto os brothers estavam trancados na parte interna. Quando liberaram a saída dos canfinados, já não tinha mais ninguém no jardim da casa. Segundos depois, eles escutam um barulho no confessionário. Ao abrirem, o Dummy entrega uma carta vermelha para Eslovênia, que passa para o Líder da semana ler à todos, Pedro Scooby.

O surfista tenta fazer mistério e finalmente lê o bilhete em voz alta: "Atenção, hoje tem prova do líder". Todos caem na risada e voltam a dormir em seguida.



Mais tarde, foi revelado nas redes sociais que o Dummy que entrou na casa era a ex-BBB e apresentadora Ana Clara (24).



