BBB 22: Arthur Aguiar chora na sala e revela: "Estou cansado mentalmente"

Alvo principal do último Jogo da Discórdia e taxado como 'manipulador', Arthur Aguiar revela estar exausto

A noite de ontem, 14, cheia de debates e acusações mexeu com a cabeça dos brothers, cumprindo seu papel de Jogo da Discórdia.



Arthur Aguiar (32), foi o maior alvo da casa durante programa ao vivo, recebendo um total de quatro flechas. Todas elas, o denominando manipulador. Os participantes que "flecharam" Arthur foram: Linn da Quebrada (31), Natália Deodato (22), Laís Caldas (30) e Eslovênia Marques (25). O ator teve que debater com as quatro sisters, além de ter vivido embate com Lucas Bissoli (31), também no programa ao vivo, onde o chamou de "desleal".

Na manhã de hoje, 15, os confinados foram chamados à sala para aguardarem o começo de uma ação patrocinada, que iria acontecer na área externa da casa. Enquanto isso, a produção deixou uma música tocando para animar o ambiente. Entretanto, Arthur não estava em seus melhores dias.



Sentado ao lado dos amigos Douglas Silva (33) e Paulo André (23), o ator, que estava em silêncio, não consegue conter as lágrimas. Percebendo a chateação do amigo, Douglas tenta animá-lo fazendo piadas em seu ouvido, que chega até a esboçar algum sorriso. Enquanto isso, o atleta olímpico faz carinho em sua cabeça.



DG vai até a cozinha buscar uma água para o companheiro de confinamento. Acolhido por Paulo André, Arthur revela o motivo de seu choro: "Estou cansado mentalmente". "Imagino...", responde o atleta e pergunta se ele está sentindo algo mais. Arthur explica que sua reação é pelos apontamentos do Jogo da Discórdia: "Não, só o que a gente trocou ideia ontem", disse ele.



