BBB 22: Chris Flores se revolta e comenta sobre Jade Picon: "Não teve um pingo de empatia"

Revoltada, Chris Flores comentou sobre as atitudes de Jade após a desclassificação de Maria

Na tarde da terça-feira, 15, a apresentadora Chris Flores (44) rasgou o verbo e falou sobre as atitudes de Jade Picon (20) após Maria (21) ser desclassificada do BBB 22.

Durante o programa Fofocalizando, no SBT, Chris comentou o fato de Jade não ter ido conversar com Natália após a desclassificação de Maria.

"Eu não vi a Jade, a única da casa, falar com a Natália depois de tudo que aconteceu. Até o momento que eu vi, não teve nada de Jade com Natália", começou.

"Teve o anúncio, ela tava no quarto do líder e de lá não saiu. Todo mundo foi falar com a Natália depois, todo mundo tentou de alguma maneira ter empatia, estender a mão depois da expulsão da Maria, a Jade não deu uma palavra."

Em seguida, Chris comentou uma atitude de Jade após sair do quarto do líder: "Quando ela chegou no jardim da casa, ela olhou pra todos e falou 'gente, tudo bem, eu sei que vocês tão aqui e tal, mas vamos falar de comida? porque a gente tem que decidir o almoço . Foi pra cozinha resolver o almoço dela. Não teve um pingo de empatia, estou muito assustada com essa moça que só tem 20 anos. As atitudes dela ontem no jogo [da discórdia] e hoje pós expulsão. Eu lamento, não conheço, não sei quem é ela na fila do pão, mas as atitudes dela estão me deixando muito preocupada", terminou a apresentadora.

