Big Brother / HORA DO RANKING!

BBB 22: Enquanto Jade Picon segue perdendo seguidores, Natália corre para lado contrário, quadruplicando número de fãs; confira o ranking da semana

Mais uma semana terminou e, com ela, o balanço do número dos brothers dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 20h39 - Atualizado às 22h20

Jade e Natália - Globo