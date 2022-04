BBB 22: Cadeira gamer e mesa de ativação de comandos; confira a decoração do ''Quarto Secreto''

Antes de conhecer o eliminado do Paredão Falso, 'BBB' divulga a decoração do "Quarto Secreto"

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 22h27

Hoje, 05, é dia de Paredão Falso na casa do BBB 22! Arthur Aguiar (33), Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) participarão da dinâmica. O participante eliminado irá para o quarto secreto e poderá controlar a casa.

Decoração do Quarto

Com decoração all black e algumas mordomias dignas de grupo Vip, o cômodo tem recursos especiais, como cadeira gamer e uma mesa de ativação de comandos que darão ainda mais poder ao falso eliminado.

Nas redes sociais, o diretor do Big Brother Brasil,Boninho (60), também divulgou alguns detalhes do cômodo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Poderes do falso eliminado

Cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou dentro da casa, são alguns dos benefícios de estar no "Quarto Secreto".

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Arthur Aguiar (33) lidera com 81,48% dos votos. Em segundo lugar está Gustavo Marsengo (31), com 11,07% dos votos. Os preteridos para serem enviados ao 'Quarto Secreto' são Linn da Quebrada (31) com 5,95% e por último Eliezer (31) com 1,49%.