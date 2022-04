Enquete BBB: Confira quem está liderando as pesquisas para ir ao Quarto Secreto

Parciais revelam quem será enviado para o quarto secreto no paredão falso desta terça

Caras Digital Publicado em 05/04/2022, às 15h25 - Atualizado às 15h52

Depois de uma semana acelerada com eliminação, prova do Líder e formação de paredão acontecendo no mesmo dia, temos mais uma berlinda montada e o resultado sairá nesta noite, 5.

O paredão, entretanto, é falso. A votação de agora será para decidir qual confinado (a) será o mais votado para ser enviado ao 'Quarto Secreto'. Lá, além de poder acompanhar os brothers na casa pela TV, o escolhido (a) terá outros privilégios como: trancar os brothers para fora ou para dentro de casa, acordá-los quando bem entender, colocar todo mundo na Xêpa ou cortar a água da casa.

Confira aqui as parciais da enquete BBB para o paredão falso de hoje à noite

Esse não é o primeiro paredão de nenhum dos brothers, mas com certeza o primeiro paredão falso de todos eles. A disputa aponta Arthur Aguiar (33) como o mais provável a ser enviado ao 'Quarto Secreto'.

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Arthur lidera com 81,48% dos votos. Em segundo lugar está Gustavo Marsengo (31), com 11,07% dos votos. Os preteridos para serem enviados ao 'Quarto Secreto' são Linn da Quebrada (31) com 5,95% e por último Eliezer (31) com 1,49%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, a tendência é a mesma mas a vantagem de Arthur é um pouco menor. Ele segue em primeiro lugar com 63,20% dos votos. Em seguida está Gustavo, 25,22%. Lina e Eliezer continuam no final da fila com 10,28% e 1,29% respectivamente.

Se você ainda não deu sua opinião sobre quem quer enviar ao 'Quarto Secreto', vote abaixo: