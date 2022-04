BBB 22: Falso eliminado vai poder controlar os brothers; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana no Big Brother Brasil 22 é divulgada e novidades envolvendo o falso eliminado chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 02h01

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades envolvendo o falso eliminado chamam a atenção!

Confira o cronograma:

Terça-feira

- Falso eliminado vai direto para o Quarto Secreto;

- Lá, o votado irá poder controlar os brothers;

- Cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou dentro da casa, são alguns dos benefícios de estar no "Quarto Secreto".

📌 Vem aí o Paredão Falso! Se liga no que vai acontecer nos próximos dias do #BBB22 🔥 #RedeBBBpic.twitter.com/Fv5Oa8sI5O — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2022