BBB22: Boninho brinca com a festa do líder: ''Igreja do Abravanel tá on''

Diretor do BBB22, Boninho entrou na brincadeira e tirou sarro do clima da festa do líder de Tiago Abravanel

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 07h21

O diretor do BBB22, Boninho(60), usou suas redes sociais para comentar sobre a festa no reality.

Após a produção do programa disponibilizar microfone para os brothers durante o Abravalândia, do líder Tiago Abravanel (34), o Big Boss caiu na brincadeira e divertiu ao brincar sobre o clima da festa, na madrugada desta quinta-feira, 03.

Em seu feed no Instagram, o marido de Ana Furtado (47) alfinetou: "Hoje a igreja do Abravanel está on", escreveu Boninho.

Nos comentários da publicação, os fãs de BBB aproveitaram para reclamar do clima morno e falta de movimento no confinamento.

"Essa festa virou um enterro", disparou uma. "O tema deveria ser High School Musical", brincou outro. "Boninho desliga a força, que festa chata, chama o Rodrigo de volta", pediu uma terceira, citando o segundo eliminado do programa. "Aguardando o próximo culto da salvação", comentou mais uma.

Boninho fala sobre dinâmica da terceira semana do BBB22

Boninho entregou spoilers da terceira semana do reality e revelou: "Semana quente! Estamos preparando uma prova do líder com consequência, prova do anjo com consequências e um jogo da discórdia com aquela brincadeira de por na testa", disse ele.

Confira a publicação de Boninho sobre o BBB22: