BBB 22: Arthur Aguiar faz promessa caso volte do paredão

Confiante em sua permanência, Arthur Aguiar fez promessa se não for eliminado

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 11h38

Emparedado após Jade Picon (20) atender o Big Fone e puxar Arthur Aguiar (33) para a berlinda, o ator comentou como está se sentindo.

Confiante com sua permanência no jogo, o artista disse para Douglas Silva (33) o que fará se não for eliminado.

"Falei: 'Se eu ficar, quarta-feira na festa eu vou ficar na sunga'. A gente vai beber uma, irmão!", prometeu Arthur Aguiar.

"Vai mesmo?", perguntou Douglas Silva. "Vai mermo", garantiu o emparedado. "Uma ou umas", questionou o ator. Arthur Aguiar então promete que vai aproveitar muito a festa do líder se ficar.

"Umas. Se eu ficar, quarta-feira é sunguinha. Se for a festa do surfista, vou entrar de roupa, por que tem que entrar de roupa, e depois tirar. É sunguinha e pei", declarou.

Arthur Aguiar e Jade Picon no paredão

O paredão com Arthur Aguiar e Jade Picon está dando o que falar. Após a sister atender o telefone e ser imediatamente emparedada, ela precisou puxar alguém para a berlinda e escolheu o ator.

Completando a disputa pela permanência na casa, Jessilane Alves (26) está no paredão junto com os dois. A professora foi indicada pelo líder Pedro Scooby (33).