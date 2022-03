BBB 22: Confira quem atendeu o Big Fone e quais são os brothers que estão no Paredão

Ao atender o Big Fone, um participante foi direto para o Paredão e indicou mais alguém para ir com ele; veja quem foram

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 22h53

Pela segunda vez no BBB 22, o Big Fone tocou!

E, quem atendeu o chamado foi Jade Picon (20). A sister foi indicada diretamente ao Paredão e levou Arthur Aguiar (33) para a berlinda também.

Minutos antes do aparelho tocar, haviam poucas pessoas do lado de fora da casa: Natália (22) e Eliezer (32) estavam na academia, Arthur estava em um dos pufes e Jade estava na varanda.

Se o telefone tivesse sido atendido por Scooby (33), que é o líder da semana, ou por Douglas (33), que está imunizado, eles deveriam indicar alguém e esta pessoa puxaria mais alguém.

De acordo com a dinâmica da semana, além dos dois já emparedados, estarão também na berlinda o indicado pelo líder e o mais votado pela casa no confessionário. Jogam a bate-volta Jade, Arthur e o indicado da casa.

Vale lembrar que, também neste sábado, 05, rolou a Prova do Anjo, onde Aguiar levou a melhor. O ator colocou Eslô (25), Laís (30) e Linn da Quebrada (31) no castigo do monstro.

Confira o momento exato em Jade Picon atendeu o Big Fone: