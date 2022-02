BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar conquista mais de 9 milhões de seguidores

Arthur Aguiar bate próprio recorde de seguidores nas redes sociais após ser alvo dos brothers no Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 13h28

Nesta terça-feira, 8, Arthur Aguiar (32) bateu seu recorde de seguidores nas redes sociais somando mais de 9 milhões de fãs no perfil do Instagram.

O ator aumentou o número de seu público logo após a exibição do Jogo da Discórdia no BBB 22, do qual virou alvo de vários brothers e sisters.

A equipe do ex-Rebelde resolveu agradecer por todo o apoio da web mesmo com as críticas pesadas que os confinados fizeram ao participante. “E no meio disso tudo… Chegamos aos 9 milhões por aqui, que são muito mais que números, são luzes na vida do Arthur”, escreveram.

“Cada um que torce e vibra por ele faz com que tudo tenha sentido. Obrigado pelo carinho que só cresce! Sigamos juntos, sonhando e realizando com ele”, completaram.

O marido de Maíra Cardi (38) está no paredão após receber o voto da líder da semana, Jade Picon (20). Ele enfrenta Naiara Azevedo (32) e Douglas Silva (33).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)