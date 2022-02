BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar lamenta ação de Jade Picon: ''Poderia ter me dado uma oportunidade''

Após um Jogo da Discórdia turbulento nesta segunda-feira, 07, Arthur Aguiar (32) e Jade Picon (20) acabaram conversando um pouco.

Finalizada a dinâmica, a influenciadora se aproximou do ator para falar um pouco de seu distanciamento e dos últimos episódios envolvendo seu voto nele.

"Só senti a necessidade de me afastar... Passei duas noites sem dormir porque eu não sabia o que fazer", falou ela.

Jade Picon ainda explicou que seguiu seu coração na hora de escolher alguém para ir direto para o paredão.

Em resposta, Arthur Aguiar lamentou: "Você pode ter o direito de se magoar, eu posso ter errado (...) Você poderia ter me dado uma oportunidade".

Arthur Aguiar é detonado no Jogo da Discórdia

Nesta segunda-feira, 07, aconteceu o tão desejado "fogo no parquinho" no BBB 22 com o Jogo da Discórdia.

Os brothers tinham que colar placas na testa classificando os outros entre: 'Esconde o Jogo', 'Planta', 'Fingido(a), 'Fala por Trás', 'Duas Caras', 'Em Cima do Muro', 'Ardiloso (a), 'Sonso(a)', 'Joga Sujo', e Influenciável'.

Arthur Aguiar e Douglas Silva (33), que estão no paredão com Naiara Azevedo (32), foram os mais "detonados" na dinâmica.